BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Kompromiss beim Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt ist der Streit um die Asylpolitik zurück in den Bundestag gewandert. Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andrea Lindholz, sprach am Donnerstag in einer Debatte zu Grenzkontrollen und Abschiebungen von einem "Gipfel der verpassten Chancen". Von dem Treffen der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit Vertretern der Bundesregierung sei Mittwochnacht "kein klares Signal der Begrenzung der irregulären Migration" ausgegangen, kritisierte die CSU-Politikerin.

"Nicht Geflüchtete sind das Problem, sondern die mangelnde Infrastruktur in Deutschland", beispielsweise fehlende Wohnungen und Kita-Plätze, hielt ihr Clara Bünger (Linke) entgegen. Den Abgeordneten der Grünen und der SPD warf sie mit Blick auf die Position der Bundesregierung bei den Verhandlungen zur geplanten Reform der Gemeinsamen Europäischen Asylpollitik vor: "Sie tragen das alles mit." Die Linke stört sich vor allem an Überlegungen, Asylbewerber an den EU-Außengrenzen für einige Wochen festzuhalten, um dort ihre Identifizierung und Registrierung abzuschließen, sowie ihren Schutzanspruch zu prüfen.