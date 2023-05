Betriebliche Altersvorsorge steigert Arbeitgeberattraktivität / Liechtenstein Life-Verbraucherumfrage (FOTO)

Ruggell (ots) - Eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) hat starken positiven

Einfluss darauf, wie attraktiv Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz empfinden. Das ist

das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey

im Auftrag des Versicherers Liechtenstein Life. Die Antworten von über 2.500

abhängig Beschäftigten zeigen: Für über zwei Drittel der Befragten würde eine

bAV den eigenen Job attraktiver machen. Wer bei jüngeren Arbeitnehmern punkten

will, sollte sich auch mit renditeorientierten bAV-Lösungen beschäftigen. Hier

ist der Anteil derer, die vor allem auf Ertragschancen der bAV achten, im

Altersgruppenvergleich besonders hoch.



68 % der Befragten geben an, dass eine bAV mit steuerfreier Zuzahlung den Job

für sie attraktiver machen würde. Auffallend: Auch in der Gruppe der Manager und

Entscheidungsträger steigt die Attraktivität der eigenen Arbeitsstelle im

gleichen Ausmaß an (68 %). 14 % aller befragten abhängig Beschäftigten sind in

der Frage unentschieden. Lediglich 18 % glauben nicht an diese positive Wirkung

durch eine bAV. Insbesondere wer noch am Beginn seiner beruflichen Laufbahn

steht, scheint empfänglich für die Anreize der Betriebsrenten: Betrachtet man

die Befragten nach Berufsbildung, liegt die Zustimmung bei Auszubildenden mit 73

% am höchsten.