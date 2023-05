Neue Generationen des Kodiaq und Superb schließen extreme Kältetests im Polarkreis erfolgreich ab

Mladá Boleslav (ots) - > Funktionstests für Hardware und Software bei extrem

kalten Bedingungen



> Die wichtigsten Ergebnisse fließen sofort in die Weiterentwicklung der

Fahrzeuge ein



> Der neue Kodiaq und der neue Superb feiern ihre Weltpremiere im Herbst 2023





Die neuen Generationen der Skoda-Modelle Superb und Kodiaq haben intensiveKältetests jenseits des Polarkreises erfolgreich abgeschlossen. DieFunktionsfähigkeit, Qualität und Dauerhaltbarkeit der Fahrzeuge wurden beiextremen Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius geprüft. DasHauptaugenmerk lag dabei auf der Fahrstabilität, dem Komfort der Passagiere beieisiger Kälte und der Gesamtzuverlässigkeit auch bei langen Fahrten unterwinterlichen Bedingungen. Außerdem mussten die Fahrzeuge dem zusätzlichenGewicht von Eis und Schnee standhalten. Nach Abschluss dieser extremenKältetests geht die Erprobung der neuen Modelle nun in die letzte Phase. Derneue Superb und die zweite Generation des Kodiaq feiern im Herbst 2023 ihreWeltpremiere.Johannes Neft, Vorstand für Technische Entwicklung bei Skoda Auto, sagt: "Beider Entwicklung neuer Fahrzeuge ist bei allen modernen Simulationstechnikenimmer noch die Praxiserprobung unter härtesten Bedingungen ein ganzentscheidender Baustein. Mit unseren umfangreichen Testprogrammen, die extremhohe Temperaturen in der Wüste ebenso abdecken wie die Bedingungen amPolarkreis, stellen wir sicher, dass sich Skoda-Kunden jederzeit und bei allenBedingungen zu 100 Prozent auf ihr Fahrzeug verlassen können. Gleichzeitigeröffnen uns diese Tests die Möglichkeit, bereits so früh wie möglichOptimierungsbedarf zu erkennen und die Fahrzeuge bestmöglich auf dieAnforderungen im Alltagsbetrieb auszulegen."Umfassender Testkatalog für alle FahrzeugbereicheIntensive Erprobungsfahrten bei extrem kalten Bedingungen gehören zumStandardprogramm bei jeder Entwicklung eines neuen Fahrzeugmodells. Skoda Autoführt diese Tests regelmäßig am Polarkreis durch, wo sich jetzt auch die vierteGeneration des Skoda Superb und die zweite Generation des SUV Kodiaq erfolgreichallen klimatischen Widrigkeiten stellten. Dabei wurden bei den Erprobungsträgernalle Fahrzeugbereiche unter die Lupe genommen: Fahrwerk, Karosserie, Motor,Heizung und die gesamte Elektrik.Funktionalität im SchneeIn Bezug auf die generelle Wintertauglichkeit der Fahrzeuge wird die Wirkung vonSchnee auf die Karosserie sowie beim Eindringen in den Motorraum und dieLufteinlässe geprüft. Alle mechanischen Funktionen der Karosserie sowie dieElektrik müssen auch bei Temperaturen von minus 25 Grad einwandfrei arbeiten,