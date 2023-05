Gesamtwert der 100 weltweit wertvollsten Unternehmen erstmals seit Jahren rückläufig / US-Technologiekonzern bleibt an der Spitze

Düsseldorf (ots) - "Global Top 100"-Ranking von PwC: Rückgang der

Marktkapitalisierung der weltweit wertvollsten Unternehmen erstmals seit 2009 |

Bemerkenswert: Nur Europa ist gewachsen | Deutschland schafft es im

Länderranking auf Platz 8 | Drei deutsche Unternehmen in Top 100



Zum ersten Mal seit dem Jahr 2009 sank die Marktkapitalisierung der weltweit

größten Unternehmen im Vergleich zum Stichtag 31. März 2023 auf 30,87 Billionen

US-Dollar. Ein Rückgang um 11 Prozent, was vor allem auf den Technologiesektor

zurückzuführen ist. Europa konnte als einzige Region Wachstum verzeichnen. Aus

deutscher Sicht erfreulich: Die Anzahl der deutschen Unternehmen ist auf drei

gestiegen. So lauten einige der Kernergebnisse der Studie "Global Top 100", die

die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC jährlich veröffentlicht.

Untersucht wird dabei die Entwicklung der Marktkapitalisierung der 100 weltweit

größten Unternehmen, auch nach Regionen und Branchen. "Der erste deutliche

Rückgang der Marktkapitalisierung seit 14 Jahren zeigt auf, wie schwierig das

Umfeld derzeit ist, geprägt durch Spannungen am Kapitalmarkt, die Inflation und

verstärkt durch Unsicherheiten im US-amerikanischen und europäischen

Bankensektor" sagt Nadja Picard, Partnerin und Global Reporting Leader bei PwC

Deutschland.