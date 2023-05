Aduro Clean Technologies begrüßt Stefanie Steenhuis als neuen Head of Brand and Marketing

Sarnia, Ontario, den 11. Mai 2023 / IRW-Press / – Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das mit Hilfe von chemischen Verfahren geringerwertige Rohmaterialien wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, freut sich sehr bekannt zu geben, dass das Unternehmen Stefanie Steenhuis als Head of Brand and Marketing in seinem Team aufnimmt.