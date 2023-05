Catalyst kündigt das Closing des vierten Fonds, Catalyst IV, an

TEL AVIV, Israel, 11. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Catalyst Investments gab das Closing seines vierten Fonds - Catalyst IV - bekannt, der ein Vermögen von $150 Millionen Dollar verwalten wird. Insgesamt verwalten die Catalyst-Fonds ein Vermögen von $450 Millionen. Der neue Fonds, der bereits in drei Unternehmen - Curalife, Addionics und Nexar - investiert hat, wird in Wachstumsunternehmen in verschiedenen Sektoren investieren, darunter: Cybersicherheit, Biowissenschaften, DeepTech, Mobilität, Climatech, Foodtech und erneuerbare Energien.

Die Partner von Catalyst sind Edouard Cukierman, Yair Shamir, Boaz Harel, Luc Muller und Lisya Bahar-Manoah.

„Wir sind stolz darauf, dass 50 Prozent unserer Portfoliounternehmen aus dem letzten Catalyst-Fonds einen Börsengang in den USA realisiert haben.", sagte Edouard Cukierman, Managing Partner bei Catalyst und Vorstandsvorsitzender des Cukierman Investment House. „Der Fonds hatte fünf Exits von acht Investitionen, wobei es sich bei vier davon um IPOs und bei einem um eine M&A-Transaktion handelte", fügte er hinzu. Zu den IPOs gehören Tufin, Taboola und Arbe Robotics.

Catalyst IV wurde auf der GoforIsrael bekannt gegeben, der von Catalyst Investments und Cukierman Investment House organisierten internationalen Investitionskonferenz, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feierte. An der Konferenz nahmen über 1000 Personen teil, darunter mehrere hundert Investoren aus Europa, den USA, Lateinamerika und Asien.

„Wenn wir in die Zukunft blicken, erkennen wir, dass die Herausforderungen und Chancen, die vor uns liegen, größer sind als je zuvor", sagte Cukierman. „Wir haben in den letzten 30 Jahren unserer Investitionstätigkeit so viele Krisen erlebt und gesehen, wie die Start-Up Nation es geschafft hat, alle Hindernisse zu überwinden. Wir glauben, dass wir gut aufgestellt sind, um diese Herausforderungen anzugehen. Catalyst wird eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der nächsten Generation von Unternehmern und Innovatoren in Israel spielen."

Neben dem neuen Fonds kündigte Catalyst auch den Start des Catalyst Investors' Club (CIC), ein globales Technologie-Startup auf dem Fintech-Markt, an.

CIC ist eine Investitionsplattform, die es akkreditierten Investoren ermöglicht, an der Seite von VCs oder Lead-Investoren zu investieren. Ziel ist es, den Zugang zu einzigartigen Investitionsmöglichkeiten zu demokratisieren, die bisher nur der VC-Community zur Verfügung standen, das Risiko zu reduzieren und darüber hinaus den Investitionsprozess durch den Einsatz von KI zu personalisieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Plattform bietet eine VOD-Schnittstelle, die als Zugang für Startups dient, die sich in der akkreditierten Investoren-Community positionieren wollen. Der einfache Onboarding-Prozess ermöglicht es dabei Unternehmen, ihre Technologie durch ansprechende Videos zu präsentieren.

CIC arbeitet eng mit Catalyst Investments sowie mit Cukierman & Co. zusammen, dem führenden israelischen Investmenthaus mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und bewährten Erfolgen.

Über Catalyst:

Catalyst ist eine renommierte Multi-Fonds-Gesellschaft mit Sitz in Israel, die über 24 Jahre Erfahrung mit Investitionen in ausgereifte, disruptive Technologieunternehmen mit einem Bezug zu Israel verfügt. Der 1999 gegründete Fonds ist derzeit der Einzige, der noch von denselben Partnern verwaltet wird. Catalyst gab kürzlich das Closing von Catalyst IV bekannt. Catalyst III führte zu fünf Exits von acht Investitionen, wobei es sich bei vier davon um IPOs und bei einem um eine M&A-Transaktion handelte.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

https://catalyst-fund.com/

https://goforisrael.com/

https://cukierman.co.il/about-us/

https://www.catalyst-ic.com/

Medienkontakte:

Omer Hochbaum, Positive Communications, Omerh@gopositive.co.il

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2074877/GoforIsrael_Team.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2042016/GoforIsrael_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/catalyst-kundigt-das-closing-des-vierten-fonds-catalyst-iv-an-301822070.html