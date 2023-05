BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Tui nach einer Kapitalerhöhung des Unternehmens von 20,00 auf 6,80 Euro entsprechend angepasst. Mit Blick auf die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal wertete Analyst Richard Clarke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Umsatz von 3,2 Milliarden Euro als eine gute Nachricht. Das zweite Quartal in Folge habe der Tourismuskonzern das Niveau von 2019, dem Jahr vor der Corone-Pandemie, übertroffen. Die Einstufung beließ der Experte auf "Market-Perform"./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 15:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 05:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 6,22EUR gehandelt.