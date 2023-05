Hamburg (ots) - Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Auch der Gesetzgeber ist bei

diesem Thema äußerst aktiv und nimmt Unternehmen immer stärker in die Pflicht -

vom deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) bis hin zu

europäischen Regulierungen. Und das ist erst der Anfang. In den kommenden Jahren

werden die Anforderungen noch steigen. Hier den Überblick zu behalten, ist nicht

einfach. Das neue AGA-Siegel "Zertifizierte Nachhaltigkeitsleistung" bietet den

richtigen Kompass.



LkSG: Auch für kleine Unternehmen relevant





Unternehmen in Deutschland müssen sich mit der Umsetzung desLieferkettensorgfaltspflichtengesetzes beschäftigen. Das Gesetz ist zum 1.Januar 2023 in Kraft getreten. Es gilt zunächst für Unternehmen mit mehr als3.000 Beschäftigten in Deutschland. Ab dem 1. Januar 2024 fallen auch Firmen ab1.000 Beschäftigten darunter.Das LkSG erlegt Unternehmen erhebliche Sorgfalts- und Dokumentationspflichtenauf. In der Praxis bedeutet das vor allem noch mehr Bürokratie und hohe Kosten.Das LkSG verlangt, dass Unternehmen nun auch die vor- und nachgelagerteWertschöpfungskette - überall auf der Welt - in den Blick nehmen müssen. Zwarsollten kleine und mittlere Unternehmen durch die Staffelung derUnternehmensgröße geschont werden, doch wir merken bereits: Mittelbar sindnahezu alle betroffen. Das bestätigt sich seit der Einführung immer mehr. Denndie im Gesetz beschriebenen Anforderungen werden häufig an kleinereGeschäftspartner weitergereicht.EU zieht die Zügel anAuch auf europäischer Ebene ist Nachhaltigkeit ein großes Thema. Mit derCorporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) legt die EU-Kommission eineschrittweise Ausweitung der verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung fürFirmen vor. Davon sind ab dem Geschäftsjahr 2024 große kapitalmarktorientierteUnternehmen von öffentlichem Interesse betroffen. Ab dem Geschäftsjahr 2025fallen dann auch große Unternehmen, unabhängig von ihrem Zugang zumKapitalmarkt, unter die Regulierungen der CSRD. Letztlich müssen ab demGeschäftsjahr 2026 börsennotierte KMU, kleine und nicht komplexe Kreditinstitutesowie firmeneigene Versicherungsunternehmen die Berichtspflichten der CSRDerfüllen. Damit verbunden ist auch die Einführung von einheitlichenBerichtsstandards, den European Sustainability Reporting Standards (ESRS), diekünftig innerhalb der EU verpflichtend angewendet werden müssen.Den Anforderungsdschungel lichtenSich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, ist positiv und bedeutet, stetighinzuzulernen. Für Unternehmen ist entscheidend, dass sie mit derunübersichtlichen Zahl an Anforderungen, die vom Gesetzgeber, vonGeschäftspartnern oder Banken gestellt werden, umgehen können. Die AGA ServiceGmbH hat - gemeinsam mit unabhängiger wissenschaftlicher Unterstützung durchProf. Stefan Müller von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg - das Siegel"Zertifizierte Nachhaltigkeitsleistung" entwickelt. Damit können Unternehmenüberprüfen, welche der bereits bestehenden und der künftig geltendennachhaltigkeitsbezogenen Regelungen sie erfüllen. Und wie groß die Lückemöglicherweise noch ist. Das unabhängig durch die DEKRA überprüfteNachhaltigkeitsengagement können Unternehmen natürlich auch in derAußenkommunikation und für das Employer Branding nutzen.Eigene Standortbestimmung mit dem Siegel "ZertifizierteNachhaltigkeitsleistung":- Konkret auf Gesetzgebungen und standardgebende Rahmenwerke im Kontext vonNachhaltigkeit vorbereitet sein- Auf Kundenbefragungen vorbereitet sein- Unternehmerische Nachhaltigkeitsleistung analysieren, Handlungsbedarfeidentifizieren und Verbesserungen anstreben- Ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement fördern- Nachhaltigkeitsbemühungen messbar machen- Die Chancen einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise nutzbar machenEine starkes Signal nach außen:- Nachhaltigkeitsengagement unabhängig überprüft sichtbar machen- Reputation des Unternehmens nach innen und außen erhöhen- Die Attraktivität Ihres Unternehmens für Fach- und Führungskräfte steigern