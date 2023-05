„Crayons of the Seas" von SKY Perfect JSAT gewinnen iF DESIGN AWARD 2023

TOKIO, 11. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die SKY Perfect JSAT Corporation (nachfolgende "SKY Perfect JSAT") mit Sitz in Tokio wurde im April mit dem diesjährigen iF DESIGN AWARD, dem weltweit renommierten Designpreis, ausgezeichnet. Das preisgekrönte Produkt „Crayons of the Seas", das von SKY Perfect JSAT konzipiert und produziert wurde, gewann in der Kategorie „User Experience".

Logo iF DESIGN AWARD: https://kyodonewsprwire.jp/img/202305025417-O1-j5U9IEK9

Foto „Crayons of the Seas":

https://kyodonewsprwire.jp/img/202305025417-O2-PSU5y uMh

Der iF DESIGN AWARD wird jedes Jahr von der ältesten unabhängigen Designorganisation der Welt, der iF International Forum Design GmbH mit Sitz in Hannover, Deutschland, veranstaltet und gehört neben dem deutschen Red Dot Design Award und dem amerikanischen IDEA (International Design Excellence Awards zu den drei renommiertesten Designpreisen weltweit. In diesem Jahr bewertete die 133-köpfige Jury, die sich aus unabhängigen Experten aus aller Welt zusammensetzt, 11.000 Beiträge aus 56 Ländern in fünf Kategorien: „Idee", „Form", „Funktion", „Differenziertheit" und „Auswirkungen (auf die Gesellschaft)". Die „Crayons of the Seas" erhielten große Anerkennung, nicht nur für das Design der Wachsmalkreiden selbst und ihrer Verpackung, sondern auch für die Idee und Originalität, die Farben der 12 Weltmeere in den Wachsmalkreiden auszudrücken, sowie für den Erlebniswert, der durch verschiedene Elemente wie die Verknüpfung mit der offiziellen Website geschaffen wurde.

Weitere Informationen über „Crayons of the Seas" (Stifte und Farben der Meere) finden Sie auf der offiziellen Website des iF DESIGN AWARD:

https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/crayons-of-the-seas/571653

Nach dem Gewinn des Red Dot Design Awards im September 2022 ist dies das zweite Mal, dass die „Crayons of the Seas" einen ehrwürdigen internationalen Designpreis erhalten haben.

SKY Perfect JSAT ist Asiens größter Satellitenbetreiber mit einer Flotte von 16 Satelliten und der einzige Anbieter von Mehrkanal-Pay-TV-Rundfunk- und Satellitenkommunikationsdiensten von Japan. Das Unternehmen fördert auch verschiedene Unternehmen, die Satellitenbilder nutzen. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf Vorhersagen zur Vermeidung von Katastrophen sowie anderen Bereichen, bei denen von Satelliten aufgenommene Fotos verschiedener Orte der Erde genutzt werden.