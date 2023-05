Europäische Unternehmen werden bald verpflichtet sein, über ihren CO2-Fußabdruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu berichten. nShift, der weltweit führende Anbieter von Software für das Delivery Management, empfiehlt Unternehmen, den neuen Anforderungen zuvorzukommen und bereits jetzt mit der Erfassung ihrer Emissionen zu beginnen.

Die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) tritt am 16. Juni 2024 vollständig in Kraft. Unter anderem müssen aufgrund dieser Gesetzgebung rund 50 000 in der Europäischen Union (EU) tätige Unternehmen ihre historischen und aktuellen Treibhausgasemissionen berichten.

Das nShift Transport Management System (TMS) verfügt über eine marktführende Emissionstarifmaschine. Sie berechnet die Emissionswerte von Sendungen anhand von Werten, die vom Network for Transport Measures (NTM) zur Verfügung gestellt oder von Kunden bezogen werden. Dies hilft Herstellern, Lagerhäusern, Logistikdienstleistern und Einzelhändlern, nachhaltigere Transportoptionen zu identifizieren und zu nutzen, die steigenden gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

nShift TMS ermöglicht Unternehmen:

auf der Grundlage der zu erwartenden Emissionen Entscheidungen über die Verringerung ihres CO2-Fußabdrucks zu treffen

detaillierte Berichte zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen auszuarbeiten

mit Hilfe von Analysetools für Geschäftsinformationen noch tiefgreifendere Analysen durchzuführen

Der Verkehr ist für ein Viertel der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich[1]. Für die Unternehmen ist es oft komplex und zeitaufwendig, den neuen Berichtspflichten nachzukommen.

Die TMS-Emissionstarifmaschine von nShift hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt. Im Jahr 2022 wurde sie bei den Ecommerce Awards in der Kategorie „Best Sustainability Initiative" (Beste Initiative für nachhaltige Entwicklung) mit Bronze ausgezeichnet. Sie entspricht den Normen EN16258, ISO14083 und GLEC.

Mattias Gredenhag, CTO bei nShift, erklärt: „Die Berichterstattung über CO2-Emissionen wird durch die Einführung mehrerer wichtiger regulatorischer Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene für viele Unternehmen zunehmend zu einer gesetzlichen Verpflichtung. Insbesondere die Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen wird dazu führen, dass viele Unternehmen verpflichtet sein werden, jährlich über ihre Emissionen zu berichten."

„Die Emissionstarifmaschine von nShift TMS ermöglicht es Unternehmen, ihre Scope-1- und Scope-3-Emissionen entlang der gesamten Supply Chain, vom Wareneingang bis zum Warenausgang, zu erfassen und zu quantifizieren.

nShift verbindet seine Kunden mit einer Bibliothek von über 1000 Spediteuren. Dies macht es Einzelhändlern und Webshops leichter, nachhaltige Versandoptionen anzubieten. Die Checkout-Lösung von nShift ermöglicht es Einzelhändlern, nachhaltige Zustellungsoptionen nahtlos im Webshop anzuzeigen und zu kennzeichnen.

www.nshift.com

Über nShift

nShift ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Lösungen für das Versandmanagement, die den reibungslosen Versand und die Rücksendung von jährlich fast einer Milliarde Sendungen in 190 Ländern ermöglichen. Die Software von nShift wird weltweit von E-Commerce-, Einzelhandels-, Produktions- und 3PL-Versendern genutzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in London und Oslo. Es beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Niederlassungen in Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Großbritannien, Polen, den Niederlanden, Belgien und Rumänien.

[1] https://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-environment-report-2021/download

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nshift-50-000-unternehmen-mussen-bis-2024-neue-anforderungen-an-die-nachhaltigkeitsberichterstattung-erfullen-301822096.html