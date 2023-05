Qualifikationsmix in der Pflege Gute Pflege ist Teamwork

Berlin (ots) - Wie kann die Pflege in deutschen Krankenhäusern verbessert und

dem Fachkräftemangel begegnet werden? Eine Voraussetzung ist eine angemessene

Personalausstattung, die Pflegekräfte entlastet und Raum bietet für eine

bedarfsgerechte, qualifizierte Versorgung der Patient:innen. Zur Bestimmung des

Personalbedarfs wird derzeit, wie im Krankenhauspflegeentlastungsgesetz

(KHPflEG) vom Dezember 2022 vorgesehen, das Pflegepersonalbemessungsinstrument

PPR 2.0 in den Krankenhäusern erprobt.



"Aus unserer Sicht geht die PPR 2.0 nicht weit genug, solange die Bemessung des

Pflegepersonalbedarfs allein auf Grundlage von Pflegezeit erfolgt. Gute Pflege

ist mehr als nur Zeit, sie braucht auch die entsprechende Kompetenz. Die

Körperpflege braucht eine andere Qualifikation als die Ausgabe von Medikamenten,

die Versorgung von Wunden oder die Planung von Pflegeabläufen. Daher muss Pflege

Teamarbeit sein, bei der Pflegefachkräfte, Pflegeassistenzkräfte und akademische

qualifizierte Pflegekräfte je nach Aufgabe und Bedarf zusammenarbeiten. Aus

diesem Grund haben wir uns dafür eingesetzt, dass in der kommenden

Pflegebedarfsbemessung auch der bedarfsgerechte Qualifikationsmix berücksichtigt

wird", erläutert Christoph Radbruch, Vorsitzender des Deutschen Evangelischen

Krankenhausverbands (DEKV) anlässlich des Tags der Pflege.