RebelDot übernimmt steepsoft, den Marktführer für KI-Fähigkeiten, und macht damit sein Dienstleistungsangebot zukunftssicher

CLUJ-NAPOCA, Rumänien, 11. Mai 2023 /PRNewswire/ -- RebelDot, das führende europäische Softwareentwicklungsunternehmen, das in der Financial Times unter den 1000 am schnellsten wachsenden Unternehmen aufgeführt ist, gibt die Übernahme von steepsoft, dem führenden KI-Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Rumänien, bekannt. Dieser strategische Schritt ermöglicht es RebelDot, seinen Kunden im Rahmen ihrer digitalen Produkte die neuesten Innovationen bei der künstlichen Intelligenz wie Large Language Models, Data Science & ChatGPT/GPT 4 anzubieten.

RebelDot wird das Team erfahrener KI-Entwickler von steepsoft und deren Spitzentechnologien in sein bestehendes Dienstleistungsangebot integrieren und es mit der Expertise von RebelDot in den Bereichen Software-Erfahrung und Software-Engineering in Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen, dem Ingenieurwesen und der Fertigung kombinieren.