Rapid Dose Therapeutics führt QuickStrip Dentalprodukte auf dem kanadischen Markt ein

BURLINGTON, Ontario – 10. Mai 2023- Rapid Dose Therapeutics Corp. (“RDT”) (CSE: DOSE), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert, hat landesweit zwei einzigartige QuickStrip-Dentalprodukte auf den Markt gebracht.

Die QuickStrip-Technologie wird zunächst zwei Anwendungen in der Dentalindustrie haben:

- LQS, ein Lidocain-Dünnfilm zur professionellen Anwendung als topisches Anästhetikum für schmerzfreie zahnärztliche Behandlungen und zur Unterstützung einer schmerzfreien Lokalanästhesie, wenn eine Injektion erforderlich ist.

- XyliStrip, ein sich oral auflösender Dünnfilmstreifen, der zur Behandlung von Mundtrockenheit und Xerostomie eingesetzt wird.

"Die anfängliche Akzeptanz und das Interesse von Zahnärzten im ganzen Land an den QuickStrip-Dentalprodukten ist äußerst positiv und trägt dazu bei, die Schritte zu vereinfachen, die Zahnärzte benötigen, um Patienten auf Eingriffe vorzubereiten", sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. "Die Einführung eines oralen Lidocainstreifens trägt wesentlich dazu bei, dass Zahnärzte nadelfreie zahnärztliche Eingriffe durchführen können, was zu einer geringeren Angst der Patienten führt. Darüber hinaus verbringen Zahnärzte viel Zeit mit der Behandlung von Mundtrockenheit und Xerostomie während des Eingriffs, was durch die Anwendung des Xylitol-Streifens erheblich reduziert werden kann."

Informationen über die QuickStrip-Dentalprodukte des Unternehmens sind unter https://quickstripdental.com/ zu finden und werden auf den folgenden Dentalveranstaltungen vorgestellt:

11.-13. Mai 2023: Ontario Dental Association Conference

Ort: Metro Toronto Convention Centre- Booth # 1303 und 1611

29.-30. Mai 2023: Ordres des dentistes du Quebec (JDIQ) Annual Convention

RDT hat sich der Produktinnovation verschrieben und wird im Laufe des Jahres weitere Produkte einführen.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen, einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln, Arzneimitteln und Impfstoffen, infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen, was zu einem raschen Wirksamwerden des Wirkstoffs führt.