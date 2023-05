DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASOS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos nach Geschäftszahlen von 950 auf 725 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Online-Versandhändler habe im ersten Halbjahr die Erwartungen deutlich verfehlt und die Prognose für das bereinigte Ergebnis (Ebit) im zweiten Halbjahr sei erneut erschreckend, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 06:52 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird aktuell mit einem Minus von -8,42 % und einem Kurs von 5,42EUR gehandelt.