Wirtschaft FDP geht von Verschiebung des Heizungsgesetzes aus

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das umstrittene Heizungsgesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kann nach Darstellung von FDP-Fraktionschef Christian Dürr möglicherweise nicht bereits zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. "Es macht keinen Sinn, den Zeitplan einzuhalten, aber ein schlechtes Gesetz zu haben", sagte Dürr am Donnerstag dem Fernsehsender "Welt" und bestätigte damit einen Bericht des Portals "The Pioneer".