Faktenkontor ist die am schnellsten wachsende Top-10-PR-Agentur Deutschlands (FOTO)

Hamburg (ots) - In "Pfeffers PR-Ranking 2022" belegt die Faktenkontor-Gruppe

erneut den zehnten Platz. In diesem Jahr konnte der Honorar-Umsatz um 20,2

Prozent auf 20,36 Millionen Euro gesteigert werden. Mit dieser Wachstumsrate ist

sie unter den Top-Ten der Branche die schnellst wachsende PR-Agentur.



In diesem Jahr haben rund 103 Unternehmen ihre aktuellen Zahlen für "Pfeffers

PR-Ranking" gemeldet. Unter den 103 Unternehmen konnte die Faktenkontor-Gruppe

zum dritten Mal in Folge den zehnten Platz belegen. Die Zahl der Mitarbeitenden

wuchs auf 160.