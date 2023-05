Familienunternehmer Friedrich P. Kötter Sicherheitsbranche gleichrangig im geplanten KRITIS-Rahmengesetz berücksichtigen / Dienstleister haben bedeutende Rolle beim Schutz Kritischer Infrastrukturen (FOTO)

Berlin/Essen (ots) - Physische Angriffe auf die Kritische Infrastruktur, rasant

steigende Cyberangriffe auf Behörden und Unternehmen, instabile Lieferketten: In

Folge der Zeitenwende durch den russischen Angriff auf die Ukraine und weitere

geopolitische Krisenherde sowie weltweite Lieferkettenprobleme steht Deutschland

vor riesigen Herausforderungen. Welche Konsequenzen sich für Staat, Wirtschaft

und Sicherheitsbranche ergeben, stand im Fokus der gestrigen

Sicherheitskonferenz STATE OF SECURITY im Allianz Forum am Brandenburger Tor.



"Im Rahmen des Wirtschaftsschutzes erfährt der Standortfaktor Sicherheit in der

öffentlichen Debatte mittlerweile seinen längst erforderlichen Stellenwert.

Trotz dieser Debatte und der stetig steigenden Gefahren wie durch Sabotage und

Spionage vernachlässigen viele Unternehmen und öffentliche Institutionen die

notwendigen Investitionen in ganzheitliche Sicherheitslösungen", sagte Friedrich

P. Kötter, Verwaltungsrat der KÖTTER Security Gruppe.