Traction Uranium Corp. schließt zweite und letzte Tranche seiner Privatplatzierung ab

11. Mai 2023, Calgary, Alberta / IRW-Press /– Traction Uranium Corp. (das „Unternehmen“ oder „Traction“) ‎(CSE: TRAC; OTCQB: TRCTF; FWB: Z1K) freut sich bekannt zu geben, dass die zweite und letzte Tranche einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung mit dem Angebot von Wertpapiereinheiten und Flow-Through-Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die „Platzierung“) abgeschlossen wurde. Die erstmals am 12. April 2023 angekündigte Platzierung umfasste sowohl Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) als auch Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die „FT-Einheiten“).

Am 20. April 2023 gab das Unternehmen dann den Abschluss der ersten Tranche der Platzierung mit der Ausgabe von 3.050.000 Einheiten des Unternehmens zum Preis von 0,40 Dollar pro Einheit bekannt, die dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 1.220.000 Dollar einbrachte. Jede Einheit bestand aus einer (1) Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und einem halben (1/2) Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“) berechtigt den Inhaber bis zum 20. April 2025 (24 Monate nach dem Ausgabedatum) zum Erwerb einer (1) Aktie zum Ausübungspreis von 0,55 Dollar.

Mit dem Abschluss der zweiten und letzten Tranche der Platzierung hat das Unternehmen 5.644.312 FT-Einheiten zum Preis von 0,45 Dollar pro FT-Einheit ausgegeben, was einer überzeichneten Emission entspricht, und damit einen Bruttoerlös in Höhe von 2.539.940,40 Dollar („FT-Erlös“) generiert. Jede FT-Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens, die gemäß Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes (das „Steuergesetz“) als „Flow-Through-Aktie“ zu werten ist, und einem halben (1/2) Warrant. Jeder ganze Warrant berechtigt bis zum 9. Mai 2025 (24 Monate nach dem Ausgabedatum) zum Erwerb einer (1) Aktie zum Ausübungspreis von 0,55 Dollar.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten soll für allgemeine und administrative Ausgaben sowie für sogenannte „Non-Flow-Through-Ausgaben für die Exploration und Bewertung“ verwendet werden. Das Unternehmen wird einen Betrag in Höhe des FT-Erlöses gemäß den Bestimmungen des Steuergesetzes verwenden, um bis einschließlich 31. Dezember 2024 förderungswürdige „kanadische Explorationsausgaben“ in den Projekten des Unternehmens in Saskatchewan zu tätigen, die als „Flow-Through-Ausgaben für den Abbau von kritischen Rohstoffen“ gelten, und im kanadischen Einkommenssteuergesetz jeweils als „Canadian Exploration Expenses“ und als „Flow-Through Critical Mineral Mining Expenditures“ bezeichnet werden (die „qualifizierenden Ausgaben“), sowie alle qualifizierenden Ausgaben mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 an die Personen, die FT-Einheiten zeichnen, abtreten. Sollten die „qualifizierenden Ausgaben“ von der kanadischen Steuerbehörde (Canada Revenue Agency) reduziert werden, wird das Unternehmen jede Person, die eine FT-Einheit zeichnet, hinsichtlich aller von dieser zu bezahlenden Zusatzsteuern schadlos halten, sofern das Unternehmen es verabsäumt hat, die qualifizierenden Ausgaben vereinbarungsgemäß abzutreten.