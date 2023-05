Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 9,238EUR gehandelt.

Bei den Tochtergesellschaften Austrian, Swiss und Eurowings seien so im vergangenen Jahr bereits 80 000 Lebensmittelprodukte an die Passagiere verkauft worden./ceb/DP/zb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hungrige Lufthansa-Passagiere können künftig auf Sonderangebote kurz vor der Landung rechnen. Die Fluggesellschaft will auf längeren Europa-Flügen nach Frankfurt und München zuvor nicht benötigte Bord-Menüs zum Sonderpreis von 3,50 Euro verkaufen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Angebot gilt nur für verderbliche Speisen und Kuchen, die sonst aus hygienischen Gründen nach der Landung vernichtet werden müssten.

Lufthansa will Bordspeisen last minute verkaufen

