Köln (ots) - "Wir haben 2022 erneut bewiesen, dass TÜV Rheinland auch in Zeitenvon Unsicherheit und vielfältigen Krisen stabil unterwegs ist. Im Jahr unseres150-jährigen Bestehens haben wir einen Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro undein solides Ergebnis von mehr als 180 Millionen Euro erzielt. Das ist den sehrguten Leistungen und der hohen Fachkompetenz unserer Mitarbeiterinnen undMitarbeiter zu verdanken. Die guten Ergebnisse ermöglichen es, in unsere Zukunftund nachhaltiges Wachstum zu investieren", so Dr.-Ing. Michael Fübi, derVorsitzende des Vorstands der TÜV Rheinland AG. TÜV Rheinland hat 2022 seinen150. Geburtstag begangen. Gegründet wurde das Unternehmen am 31. Oktober 1872als "Verein zur Überwachung der Dampfkessel in den Kreisen Elberfeld undBarmen".TÜV Rheinland hat im Jahr 2022 sowohl Umsatz als auch Gewinn deutlichgesteigert. Der global tätige Prüfdienstleister schloss das Geschäftsjahr 2022mit einem Umsatz von 2,275 Milliarden Euro ab (2021: 2,09 Milliarden Euro). Dasentspricht einem Anstieg von 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit 180,3Millionen Euro übertraf TÜV Rheinland im Geschäftsjahr 2022 das Betriebsergebnis(EBIT) aus dem Vorjahr (EBIT 2021: 157,8 Millionen Euro). Die EBIT-Renditeerreichte 7,9 Prozent nach 7,5 Prozent im Jahr 2021. Die Zahl der Mitarbeitendenstieg um 3,1 Prozent. Damit beschäftigte TÜV Rheinland 2022 weltweit umgerechnetauf Vollzeitstellen 20.870 Mitarbeitende. Im Jahr 2022 investierte TÜV Rheinlandmit 90,8 Millionen Euro über 33 Millionen Euro mehr als im Vorjahr; dasInvestitionsvolumen stieg im Jahresvergleich um 57,4 Prozent.Das Eigenkapital von TÜV Rheinland erhöhte sich 2022 um 205,1 Millionen Euro von436,2 Millionen Euro auf 641,3 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote imBerichtsjahr lag damit bei 27 Prozent (2021: 17,7 Prozent). Der Cashflow aus derlaufenden Geschäftstätigkeit betrug 2022 - nach 205,9 Millionen Euro imGeschäftsjahr 2021 - 245,8 Millionen Euro.Prüfen, zertifizieren, bilden: Alle Geschäftsbereiche und Regionen wachsenTÜV Rheinland hat 2022 seinen Umsatz in allen Geschäftsbereichen und in allenRegionen, in denen das Unternehmen tätig ist, gesteigert. Die Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter des Konzerns haben hierfür weltweit rund 400.000Industrie-Inspektionen durchgeführt und rund 300.000 Produkte geprüft. Außerdemhaben die Expertinnen und Experten fast zehn Millionen Fahrzeuge untersuchtsowie nun insgesamt 50.000 Zertifikate nach ISO-Standards vergeben. Rund 150.000