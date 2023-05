NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street dürften die wichtigsten Indizes am Donnerstag zunächst weiter auseinander driften. Der Broker IG taxiert den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn noch 0,2 Prozent tiefer auf 33 464 Punkte. Vor Veröffentlichung von Erzeugerpreisdaten und den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosengeld hatte er noch etwas tiefer im Minus gelegen.

Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG derweil mit 13 380 Punkten 0,2 Prozent höher. Bereits am Mittwoch hatten sich Technologiewerte nach den Inflationsdaten für April gut geschlagen und nahe am Tageshoch geschlossen, während der Dow anfängliche Gewinne nicht halten konnte.