Neuzugänge im Verwaltungsrat von Glion Institute of Higher Education

Glion, Schweiz (ots/PRNewswire) - Glion Institute of Higher Education freut

sich, die Ernennung hochkarätiger neuer Mitglieder in den Verwaltungsrat der

renommierten Bildungsstätte bekanntgeben zu können.



Der Verwaltungsrat von Glion Institute of Higher Education ist für die

Ausrichtung der Strategie der Bildungsstätte sowie für ihr stetes Streben nach

Exzellenz zuständig. Seine Aufgabe besteht insbesondere darin, die Integrität

der Bildungsstätte sowie die Qualität ihres Lehrplans zu gewährleisten,

wesentliche Änderungen des Lehrplans zu prüfen, die strategische Planung zu

unterstützen und die Finanzkennzahlen und Performance-Daten zu analysieren. Der

Verwaltungsrat versammelt sich drei- bis viermal jährlich zur Besprechung dieser

Themenkreise. Er setzt sich aus neun Mitgliedern zusammen, darunter ein

Präsident, unabhängige Mitglieder sowie Vertreter von Sommet Education.





Die Bildungsstätte Glion kann künftig auf den inspirierenden Input folgenderneuer Mitglieder zählen:Fabienne Lupo , ehemalige Präsidentin der Fondation de la Haute Horlogerie undGeschäftsführerin der Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship .Fabienne Lupo ist eine bewährte Führungspersönlichkeit mit Erfahrung in derLuxusbranche, die sich mit Überzeugung und Engagement in ihre Projekteeinbringt. Durch die geschickte Bündelung von Teams und Energien rund umehrgeizige, sinnvolle und konkrete Visionen hat sie grosse und zukunftsweisendeEvents und Projekte in der Luxusgüterbranche (Haute Horlogerie, Schmuck,Handwerk, Kunst und Kultur) aufgegleist, darunter auch den Salon Internationalde la Haute Horlogerie sowie dessen Überführung in Watches & Wonders, seineInternationalisierung mit Watches & Wonders Hong Kong, Miami, Shanghai und Sanyasowie die Digitalisierung des Events mit der Pandemie im Jahr 2020. Als weiteresProjekt hat sie die 2018 erstmals stattgefundene Biennale der Handwerkskunst inVenedig Homo Faber ins Leben gerufen, deren internationales Netzwerk aufgebautund den Homo Faber Guide lanciert, der die besten Kunsthandwerker Europaspräsentiert. Zudem steht sie hinter der Gründung und Ausgestaltung derFHH-Akademie, des Forum de la Haute Horlogerie in Partnerschaft mit dem WEF unddem IMD, kultureller und thematischer Ausstellungen auf der ganzen Welt und derVeröffentlichung von Zeitschriften, Büchern usw. Sie ist Gründerin und CEO vonReLuxury, dem ersten Event für Secondhand-Luxusgüter und Sammelstücke - Uhren,Schmuck, Handtaschen und Mode - sowie für sämtliche Initiativen derKreislaufwirtschaft in der Luxusgüterbranche (Upcycling, Recycling, Reparatur,Blockchain usw.). Die nächste Ausgabe von ReLuxury wird im November 2023