Verteidigungsministerium prüft Schutz des Nato-Gipfels mit Flugabwehr

LAAGE (dpa-AFX) - Das Verteidigungsministerium prüft eine Bitte der Nato-Partner für den Schutz des Gipfels im Juli in Litauen mit dem Flugabwehrsystem Patriot. Eine entsprechende Anfrage gebe es, bestätigte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Laage in Mecklenburg-Vorpommern, wo er seinen Antrittsbesuch bei der Luftwaffe machte. Der Minister sagte: "Ob wir das wollen und ob wir das tun, ist eine Frage, die jetzt abhängt von den Gesprächen, die wir führen, mit den Partnern, mit der Nato natürlich, und das wird sich in den nächsten zwei Wochen entscheiden." Die Nato berät am 11. und 12. Juli in Vilnius über den weiteren Kurs, der nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine neu bestimmt wurde./cn/DP/zb