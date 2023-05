intec présente le testeur de fibre optique ARGUS® F240 à l'ANGA COM (FOTO)

Lüdenscheid (ots) - La société intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH,leader allemand de l'innovation dans le domaine de la technique de mesure destélécommunications, présente cette année encore ses testeurs multifonctions dela marque ARGUS® au salon ANGA COM de Cologne, la principale plate-formecommerciale européenne pour les fournisseurs de haut débit et de contenus. Outrel'ARGUS® 300, déjà doublement primé, l'ARGUS® F240, un nouveau testeur de fibreoptique compact, y sera également présenté.L'ARGUS® F240 effectue des tests fiables sur les interfaces GPON et XGS-PON avecla qualité habituelle et mise principalement sur l'utilisation par écrantactile. Le wattmètre sélectif à 5 voies peut être connecté en mode traversant(Through Mode) dans une connexion PON existante et permet ainsi de déterminersimultanément et avec précision les niveaux optiques sur les différenteslongueurs d'onde descendantes (OLT) et montantes (ONT) pour GPON, XGS-PON et unesuperposition vidéo via cinq filtres séparés. Il est également possible dedétecter d'autres émetteurs se trouvant éventuellement sur la ligne (appelésAlien-ONT). De plus, l'ID PON peut être lu à partir du message PLOAM. Sur GPONcomme sur XGS-PON, l'ARGUS® peut également effectuer une simulation ONT complèteavec des tests d'IP et de performance jusqu'à 2,5 Gbps.L'ARGUS® F240 dispose de nombreuses autres fonctions de test, comme l'analyseurWLAN, les tests triple play comme VoIP, IPTV et les tests de données sous formede téléchargements (depuis l'interface et vers l'interface), ping et tracerouteainsi qu'iperf ou les tests de vitesse IP performants directement sur la fibreoptique ou sur Ethernet.Le slot SFP peut être utilisé entre autres pour l'utilisation d'Active Ethernet(AON), comme c'est souvent le cas dans les installations FTTH. En outre, il estpossible de connecter via USB l'outil Fiber Inspection Tool, qui détecte lesrayures et les défauts sur les fibres optiques et les représente sous formed'image vidéo et de tableau.intec au salon ANGA COM à Cologne : du 23 au 25 mai 2023, hall 7, stand F44.Contact:Des photos sont disponibles sur demande par e-mail à Annika Stoßhoff,annika.stosshoff@argus.info.Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/43169/5506860OTS: intec GmbH