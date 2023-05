intec presenta il tester per fibre ottiche ARGUS® F240 ad ANGA COM (FOTO)

Lüdenscheid (ots) - Anche quest'anno intec Gesellschaft für InformationstechnikmbH, leader tedesco dell'innovazione nel campo delle tecnologie di misura per letelecomunicazioni, presenta i suoi tester multifunzione a marchio ARGUS®all'ANGA COM di Colonia, la principale piattaforma commerciale europea per ifornitori di banda larga e contenuti. Oltre all'ARGUS® 300, che ha già vinto duepremi, sarà presentato anche l'ARGUS® F240, un nuovo tester compatto per fibreottiche.L'ARGUS® F240 esegue test affidabili sulle interfacce GPON e XGS-PON nellaconsueta qualità e si basa principalmente sul funzionamento del touch-screen. Ilmisuratore di potenza selettivo a 5 volte può essere inserito in una connessionePON esistente in modalità passante e consente quindi di determinare conprecisione i livelli ottici sulle diverse lunghezze d'onda a valle (OLT) e amonte (ONT) per GPON, XGS-PON e una sovrapposizione video simultaneamentetramite cinque filtri separati. Nel processo, è possibile rilevare altritrasmettitori eventualmente presenti sulla linea (i cosiddetti ONT alieni).Inoltre, è possibile leggere l'ID PON dal messaggio PLOAM. L'ARGUS® può ancheeseguire una simulazione completa di ONT con IP e test di prestazioni fino a 2,5Gbit/s su GPON e XGS-PON.Inoltre, l'ARGUS® F240 dispone di molte altre funzioni di test, comel'analizzatore WLAN, test triple play come VoIP, IPTV e test di dati sotto formadi upload/download, ping e traceroute, nonché iperf o test di velocità IP adalte prestazioni direttamente sulla fibra o su Ethernet.Lo slot SFP può essere utilizzato, tra l'altro, per l'uso di Active Ethernet(AON), come spesso accade nelle installazioni FTTH. Inoltre, è possibilecollegare via USB il Fibre Inspection Tool, che rileva graffi e difetti sullefibre ottiche e li visualizza come immagine video e in forma tabellare.intec all'ANGA COM di Colonia: 23-25 maggio 2023, Padiglione 7, Stand F44.Contatto:Materiale fotografico su richiesta via e-mail a Annika Stoßhoff,annika.stosshoff@argus.info.Ulteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/43169/5506863OTS: intec GmbH