intec präsentiert den Glasfasertester ARGUS® F240 auf der ANGA COM (FOTO)

Lüdenscheid (ots) - Die intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH,deutscher Innovationsführer auf dem Gebiet der Telekommunikationsmesstechnik,präsentiert in diesem Jahr erneut seine Multifunktionstester der Marke ARGUS®auf der ANGA COM in Köln, Europas führender Business-Plattform für Breitband-und Inhalteanbieter. Neben dem bereits zweifach ausgezeichneten ARGUS® 300 wirddort auch der ARGUS® F240 vorgestellt, ein neuer kompakter Glasfasertester.Der ARGUS® F240 testet an GPON- und XGS-PON-Schnittstellen zuverlässig ingewohnter Qualität und setzt dabei vorwiegend auf die Bedienung per Touchscreen.Das selektive 5-fach-Powermeter lässt sich im Durchgangsmodus (Through Mode) ineine bestehende PON-Verbindung schalten und ermöglicht es so, gleichzeitig dieoptischen Pegel auf den unterschiedlichen Down- (OLT) und Upstream- (ONT)Wellenlängen für GPON, XGS-PON und ein Video-Overlay über fünf separate Filterexakt zu bestimmen. Dabei können andere eventuell auf der Leitung befindlicheSender (sog. Alien-ONT) erkannt werden. Außerdem kann die PON-ID aus derPLOAM-Nachricht ausgelesen werden. An GPON wie an XGS-PON kann der ARGUS® zudemeine vollständige ONT-Simulation mit IP- und Performancetests mit bis zu 2,5Gbit/s durchführen.Daneben verfügt der ARGUS® F240 über viele weitere Testfunktionen, wie WLANAnalyzer, Triple-Play-Tests wie VoIP, IPTV und Datentests in Form vonUp-/Downloads, Ping und Traceroute sowie iperf oder performante IP-Speedtestsdirekt an der Glasfaser oder an Ethernet.Der SFP-Slot lässt sich u. a. für den Einsatz von Active Ethernet (AON)verwenden, wie es oft in FTTH-Installationen vorkommt. Zudem lässt sich über USBdas Fiber Inspection Tool anschließen, das Kratzer und Defekte an Glasfasernaufspürt und diese als Videobild sowie tabellarisch darstellt.intec auf der ANGA COM in Köln: 23.-25. Mai 2023, Halle 7, Stand F44.Pressekontakt:Bildmaterial erhalten Sie gerne auf Anfrage per E-Mail an Annika Stoßhoff,annika.stosshoff@argus.info.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43169/5506864OTS: intec GmbH