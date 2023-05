intec introduceert de ARGUS® F240 vezeloptische tester op ANGA COM (FOTO)

Lüdenscheid (ots) - Dit jaar presenteert intec Gesellschaft fürInformationstechnik mbH, de Duitse innovatieleider op het gebied vantelecommunicatiemeettechnologie, opnieuw zijn multifunctionele testers van hetmerk ARGUS® op de ANGA COM in Keulen, het belangrijkste zakelijke platform voorbreedband- en contentproviders in Europa. Naast de ARGUS® 300, die al tweeprijzen heeft gewonnen, wordt daar ook de ARGUS® F240 geïntroduceerd, een nieuwecompacte glasvezeltester.De ARGUS® F240 test betrouwbaar op GPON en XGS-PON interfaces in degebruikelijke kwaliteit en vertrouwt vooral op de touch-screen bediening. Deselectieve 5-voudige vermogensmeter kan in een bestaande PON-verbinding in dedoorgaande modus worden geschakeld en maakt het zo mogelijk om de optischeniveaus op de verschillende downstream (OLT) en upstream (ONT) golflengtes voorGPON, XGS-PON en een video overlay via vijf afzonderlijke filters tegelijkertijdnauwkeurig te bepalen. Daarbij kunnen andere zenders die zich mogelijk op delijn bevinden (zogenaamde alien ONT) worden gedetecteerd. Bovendien kan dePON-ID uit het PLOAM-bericht worden uitgelezen. De ARGUS® kan ook een volledigeONT-simulatie met IP en prestatietests tot 2,5 Gbit/s op GPON en XGS-PONuitvoeren.Daarnaast heeft de ARGUS® F240 vele andere testfuncties, zoals WLAN analyzer,triple play tests zoals VoIP, IPTV en datatests in de vorm van upload/download,ping en traceroute alsmede iperf of high-performance IP snelheidstests direct opde vezel of op Ethernet.Het SFP-slot kan onder meer worden gebruikt voor het gebruik van Active Ethernet(AON), zoals vaak het geval is in FTTH-installaties. Bovendien kan via USB deFibre Inspection Tool worden aangesloten, die krassen en defecten op optischevezels detecteert en deze als videobeeld en in tabelvorm weergeeft.intec op ANGA COM in Keulen: 23-25 mei 2023, Hal 7, Stand F44.Contact:Beeldmateriaal is op aanvraag beschikbaar via e-mail aan Annika Stoßhoff,annika.stosshoff@argus.info.Extra content: http://presseportal.de/pm/43169/5506867OTS: intec GmbH