A intec apresenta o equipamento de teste de fibra óptica ARGUS® F240 na ANGA COM (FOTO)

Lüdenscheid (ots) - Este ano, a intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH,líder alemão em inovação no campo da tecnologia de medição de telecomunicações,apresenta mais uma vez os seus aparelhos de teste multifunções da marca ARGUS®na ANGA COM em Colónia, a principal plataforma de negócios da Europa parafornecedores de banda larga e conteúdos. Para além do ARGUS® 300, que já ganhoudois prémios, será também apresentado o ARGUS® F240, um novo aparelho de testede fibra óptica compacto.O ARGUS® F240 testa de forma fiável as interfaces GPON e XGS-PON com a qualidadehabitual e baseia-se principalmente na operação por ecrã táctil. O medidor depotência selectivo de 5 vezes pode ser ligado a uma ligação PON existente emmodo de passagem e permite, assim, determinar simultaneamente com precisão osníveis ópticos nos diferentes comprimentos de onda a jusante (OLT) e a montante(ONT) para GPON, XGS-PON e uma sobreposição de vídeo através de cinco filtrosseparados. No processo, podem ser detectados outros transmissores que possamestar na linha (os chamados ONT alienígenas). Para além disso, o PON ID pode serlido a partir da mensagem PLOAM. O ARGUS® também pode efectuar uma simulação ONTcompleta com IP e testes de desempenho até 2,5 Gbit/s em GPON e XGS-PON.Além disso, o ARGUS® F240 possui muitas outras funções de teste, tais comoanalisador WLAN, testes triple play como VoIP, IPTV e testes de dados sob aforma de upload/download, ping e traceroute, bem como iperf ou testes develocidade IP de alto desempenho directamente na fibra ou na Ethernet.A ranhura SFP pode ser utilizada, entre outras coisas, para a utilização deEthernet Activa (AON), como é frequentemente o caso em instalações FTTH. Alémdisso, a ferramenta de inspecção de fibra pode ser ligada via USB, que detectariscos e defeitos nas fibras ópticas e os apresenta como imagem de vídeo e emforma de tabela.intec na ANGA COM em Colónia: 23-25 de Maio de 2023, Pavilhão 7, Stand F44.Contato:O material fotográfico está disponível mediante pedido por correio electrónicopara Annika Stoßhoff, annika.stosshoff@argus.info.Conteúdo adicional: http://presseportal.de/pm/43169/5506868OTS: intec GmbH