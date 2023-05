Management und Board von First Phosphate erwerben zusätzliche Aktien von Großaktionär

Saguenay, Quebec – 11. Mai 2023 / IRW-Press / – First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass die Mitglieder des Managementteams und des Board of Directors (die „Käufer“) eine Vereinbarung über den Erwerb von 50 % der First Phosphate-Stammaktien, die sich derzeit in Besitz der Firma Glen Eagle Resources Inc. („Glen Eagle“) befinden, getroffen haben.

Im Zuge dieser Vereinbarung werden die Käufer 2.700.000 Stammaktien von First Phosphate erwerben, die planmäßig in den Jahren 2023 und 2024 aus dem Treuhandkonto freigegeben werden. Glen Eagle behält seinerseits 2.700.000 Stammaktien von First Phosphate, die planmäßig in den Jahren 2025 und 2026 aus dem Treuhandkonto freigegeben werden. Die Vereinbarung unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, zu denen auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen gemäß der Treuhandvereinbarung und allen geltenden Wertpapiergesetzen zählen. Glen Eagle hatte ursprünglich am 12. September 2022 durch den Verkauf des Vorzeigeprojekts Lac à l’Orignal an First Phosphate Stammaktien von First Phosphate erworben.

„Über diese Vereinbarung kann Glen Eagle seinen unmittelbaren Liquiditätsbedarf decken und First Phosphate kann dennoch einen geordneten Markt für den Handel mit seinen Stammaktien aufrechterhalten“, so Laurence W. Zeifman, Board-Chairman von First Phosphate. „Ich bin stolz, dass unser Board und Managementteam so rasch und entschieden seine eigenen persönlichen finanziellen Ressourcen zugunsten einer Lösung eingebracht hat, die den Wert des Unternehmens stärkt.“

„Wir danken dem Managementteam und Board von First Phosphate, dass sie mit uns gemeinsam eine elegante Lösung erarbeitet haben, die unserem internen Umstrukturierungsbedarf gerecht wird“, freut sich Karl Trudeau, der zukünftige CEO von Glen Eagle. „Aus unserer Sicht hat das Geschäftsmodell von First Phosphate enormes Potenzial und wir wollen alles tun, um das Managementteam dieses erstklassigen Unternehmens bestmöglich zu unterstützen.“

Die Transaktion wird planmäßig vor dem 31. Mai 2023 abgeschlossen. Bis dahin werden die Käufer alle erforderlichen SEDI-Meldungen (Berichterstattung über Insider-Geschäfte) und Frühwarnmeldungen einreichen. Weitere Einzelheiten zur Transaktion werden zum Abschlusstermin im Rahmen einer Pressemeldung bekannt gegeben.