HRworks , der Spezialist für HR-Software im deutschen KMU-Markt, wurde dieses

Jahr von der WirtschaftsWoche dreifach hervorgehoben: Im Januar berichtete das

führende Wirtschaftsmagazin im Rahmen der Serie "Helden des Mittelstandes" über

den Cloud-Pionier aus Freiburg.





Im März folgte die Auszeichnung von HRworks als " Bester Dienstleister desMittelstandes (https://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/grosses-ranking-welche-b2b-dienstleister-der-mittelstand-bevorzugt-und-welche-nicht/29025278.html) "in der Kategorie Zeiterfassung (im zweiten Jahr in Folge).Im Mai porträtierte die WirtschaftsWoche unter dem Titel " Software als'Erlösung' (https://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/software-als-erloesung-willkommen-im-21-jahrhundert-ich-finds-klasse/29135368.html) " anhand des HRworks-Kunden Advitos intensiv den Mehrwert der digitalen HR speziell für kleineremittelständische Unternehmen - auch im Kontext der künftigen Pflicht zurZeiterfassung.Topthema ZeiterfassungDas Thema Arbeitszeiterfassung verdient eine tiefere Betrachtung. Nach demUrteil des Bundesarbeitsgerichts im letzten Jahr wartet die Wirtschaft auf dieentsprechende Regelung durch den Gesetzgeber. Mitte April hat dasBundesarbeitsministerium dazu einen Referentenentwurf eingebracht, der über dieMedien eine breite und kontroverse Diskussion entfacht hat. HRworks regt an,diesen Diskurs ganzheitlich und umfassend zu denken.Chancen und Notwendigkeit für KMUIm Kern geht es darum, die digitale Zeiterfassung(https://www.hrworks.de/produkt/personalzeiterfassung/) nicht singulär, sondernals Teil der digitalen HR in den Blick zu nehmen. Von zentraler Bedeutung istdabei, dass nach Erkenntnissen von HRworks bis zu 70 Prozent der Unternehmen inDeutschland mit ca. 20 bis 500 Beschäftigten über keine digitale Lösung für ihrPersonalmanagement verfügen. Im Grunde kann die Gesetzesinitiative zur digitalenZeiterfassung auch als überfälliger Impuls zur Digitalisierung der gesamten HRbei den kleinen und mittleren Unternehmen hierzulande verstanden werden. Darinliegt eine enorme positive Kraft der Erneuerung und Modernisierung dieserUnternehmen im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit.HR - digital vernetzen und umfassend nutzenHRworks versteht sich als Dienstleister, der alle HR-Kernfunktionen desMittelstandes in einer Softwarelösung komplett abbildet (All-in-One). Dazu