PARI erwirbt Nortev, den Hersteller des Pferde-Inhalationsgeräts Flexineb® (FOTO)

Starnberg (ots) -



- PARI erwirbt mit Nortev, Hersteller des Pferde-Inhalationsgeräts Flexineb®,

ein führendes Unternehmen im Bereich Tierinhalation

- Flexineb® zählt zu den marktführenden Geräten im Bereich der Atemwegstherapie

bei Pferden

- Die Übernahme von Nortev ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der neu

definierten Wachstums- und Diversifizierungsstrategie von PARI



PARI, Hersteller von Medizinprodukten und Arzneimitteln im Bereich Atemwege und

Inhalation, gab heute den Erwerb der irischen Firma Nortev bekannt. Nortev

produziert und vertreibt das Pferde-Inhalationsgerät Flexineb®, einen Inhalator

zur Atemwegstherapie bei Pferden durch Verneblung von Medikamenten oder

Kochsalzlösung. Darüber hinaus bietet Nortev auch Inhalationsgeräte für

Kleintiere an.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Seit seiner Gründung 2008 in Galway, Irland, hat sich Nortev zu einem führendenHersteller von Inhalatoren für Pferde und Kleintiere entwickelt und vertreibtseine Produkte weltweit in über 30 Ländern in Europa, Nordamerika, Australienund dem Mittleren Osten. Zu den Kunden gehören namhafte Tierkliniken,Pferdegestüte, Pferdetrainer sowie Profi- und Freizeitreiter.PARI CEO Arne W. Dirks: "Unser Ziel ist es, die Erfahrung von PARI aus über 100Jahren in der Inhalationstherapie auch im Bereich der Tierinhalation zuetablieren. Mit Nortev haben wir ein Unternehmen gefunden, das wie wir bei PARIinnovative Inhalationsgeräte mit höchstem Qualitätsstandard entwickelt undvertreibt. Gemeinsam können wir neue Inhalationstherapien entwickeln, von denenPferde und Kleintiere mit Atemwegserkrankungen - und damit auch deren Halter -profitieren."Nortev wird weiterhin als eigenständiges Unternehmen von den beiden GründernGavan O'Sullivan und Declan Moran geführt. "Ich freue mich darauf, unter demDach von PARI unseren Pferdeinhalator Flexineb® weiterzuentwickeln", so GavanO'Sullivan. "Für unsere Flexineb® Kunden ergeben sich durch die Übernahme keineÄnderungen. Gemeinsam mit PARI werden wir unsere Vision der stetigenVerbesserung und Innovation bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen beiTieren weiter vorantreiben."Der Erwerb von Nortev ist die erste Übernahme im Rahmen der von PARI CEO Arne W.Dirks vorangetriebenen Wachstums- und Diversifizierungsstrategie, durch den PARIsich Zugang zu einem vielversprechenden Markt erschließt. Darüber hinauseröffnet der Zusammenschluss mit Nortev attraktives Synergiepotential.Über PARIPARI ist als Hersteller von Medizinprodukten und Arzneimitteln im Bereich