Passend zum AWK 2023 "Empower Green Production" Ericsson veröffentlicht Status auf dem Weg zu Netto-Nullemissionen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Zehnseitiger Bericht unterstreicht Ericssons Netto-Nullemissions-Ambitionen

und zeigt bisherige Erfolge auf.

- Ericsson geht in der Branche mit gutem Beispiel voran und zeigt, wie IKT eine

wichtige Rolle bei der Bewältigung der Klimakrise spielen kann.

- Durch IKT-basierte digitale Technologien und die Digitalisierung industrieller

Prozesse können die globalen CO2-Emissionen bis 2030 um bis zu 15 Prozent

reduziert werden.

- Börje Ekholm, Präsident und CEO von Ericsson: "Die Klimakrise ist die größte

aktuelle Herausforderung für die Menschheit. Wie wir jetzt handeln, wird den

Kurs für die Zukunft bestimmen."



Ericsson (NASDAQ: ERIC) veröffentlicht den Report "Net Zero. It's not only a

target. It's a way of working", einen Bericht über die eigenen Klimamaßnahmen.

Die Veröffentlichung ermöglicht Einblicke in die Bedeutung des Klimawandels und

der Nullemissions-Strategie für das Unternehmen. Zudem zeigt er auf, wie die

IKT-Branche (Informations- und Kommunikationstechnologie) eine wichtige Rolle

bei der Bewältigung der Klimakrise spielen kann. Diese wichtige Aufgabe, rund um

Technologien wie den 5G-Mobilfunk, ist auch Thema bei dem Aachener

Werkzeugmaschinen-Kolloquium (AWK) 2023 "Empower Green Production".