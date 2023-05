Converge Technology Solutions Corp. ernennt Avjit Kamboj zum Chief Financial Officer

TORONTO und GATINEAU, QUÉBEC, 11. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („ Converge " oder „das Unternehmen ") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, die Ernennung von Avjit Kamboj in das Führungsteam des Unternehmens als Chief Financial Officer bekannt zu geben.

Herr Kamboj unterstützt das Führungsteam von Converge und ist Shaun Maine, Group CEO, unterstellt. Als Finanzexperte mit über 16 Jahren Erfahrung in leitenden Positionen in den Bereichen Kapitalmärkte, strategische Übernahmen und internationale Märkte war Herr Kamboj der erste CFO von Converge und leitete den Finanzbereich in der Anfangsphase des Unternehmens. Ebenfalls war er maßgeblich an der Börsennotierung des Unternehmens beteiligt. Zuvor war Herr Kamboj als Chief Financial Officer bei Dye & Durham tätig, einem der weltweit größten Anbieter von cloudbasierter Software für die Verwaltung von Anwaltskanzleien, welche die Organisation von Fällen und die Zusammenarbeit mit Mandanten erleichtert. Darüber hinaus war er Geschäftsführer von KAM Consulting Services Inc. und unterstützte eine Vielzahl börsennotierter Technologieunternehmen bei der Umsetzung von Unternehmensrichtlinien, Prozessen, Systemen und Kontrollen.

„Ich freue mich sehr, Avjit zurück bei Converge begrüßen zu dürfen und jemanden von seinem Format und Charakter als CFO in unserem Unternehmen zu haben", so Shaun Maine. „Seine tiefgreifende Erfahrung im Technologiesektor, seine Erfolgsbilanz und seine Erfahrung beim Aufbau von Unternehmen zu Marktführern sind eine hervorragende Ergänzung für unser dynamisches Führungsteam. Matt Smith wird daher als VP, Finance, bei Converge verbleiben und ist Avjit unterstellt. Sein Aufgabenbereich wird im Zusammenhang mit der Leitung operativer Verbesserungen im gesamten Unternehmen erweitert, um so unser schnelles Wachstum zu unterstützen. Avjit übernimmt die Gesamtverantwortung für die Bereiche Finanzen, Buchhaltung, Steuern, Finanzplanung und -analyse sowie Investor Relations, und ich freue mich darauf Converge zusammen mit ihm auf dem Weg zu Wachstum und Wertschöpfung zu begleiten."

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der weltweite Ansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: investors@convergetp.com

Telefon: 416-360-1495

