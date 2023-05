Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz Sicherheitskultur Kongress der WandelWerker Consulting GmbH fand am 20. April 2023 in Wuppertal statt (FOTO)

Wuppertal (ots) - Die WandelWerker Consulting GmbH hat am 20. April 2023 den

Sicherheitskultur Kongress, das erste Arbeitsschutzevent seiner Art im

deutschsprachigen Raum, veranstaltet. Wie die Gründer und Geschäftsführer Anna

und Stefan Ganzke mitteilten, richtete sich die Veranstaltung an

mittelständische Unternehmen, Konzerne und freiberufliche Arbeitsschutzexperten,

mit dem Ziel, eine Kultur zu erreichen, in der gegenseitig auf sicheres Arbeiten

geachtet wird. Das Event, zu dem 130 Teilnehmer erschienen, fand in der

Historischen Stadthalle Wuppertal statt.



Veranstalter und Geschäftsführer Anna und Stefan Ganzke: "Wir wissen seit

Jahren, dass die meisten der heutigen Arbeitsunfälle durch menschliche

Entscheidungen verursacht werden. Entweder bei der Gestaltung von Prozessen oder

durch den Mitarbeiter direkt vor Ort. Irgendwie drehten sich die gängigen

Veranstaltungen im Arbeitsschutz dennoch wenig um die Sicherheitskultur in den

Unternehmen. Wir freuen uns, im Rahmen des Sicherheitskultur Kongresses die

Möglichkeit gehabt zu haben, gemeinsam mit den anderen Rednern tolle Impulse in

die Arbeitsschutzwelt zu geben."