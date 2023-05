Die überschwänglichen Kursgewinne der letzten Monate trieben die Deutsche Telekom-Aktie in ungeahnte Höhen, in der Spitze konnte Anfang April ein Wert von 23,15 Euro erreicht werden. Dadurch wurde allerdings auch das zweite große mittelfristige Ziel um das 151,8 Fibo-Extension-Retracement auf der Oberseite erreicht, wodurch nun eine längere Konsolidierungsphase der Telekom-Aktie bevorstehen könnte. Diese würde sich durchaus positiv auswirken, sodass Investoren auf einem niedrigeren Niveau zuschlagen könnten. Abschläge auf 20,66 und darunter in den Bereich von 19,84 und sogar 18,91 Euro käme nicht unerwartet. Auf der Oberseite bleibt das Aufwärtspotenzial dagegen zunächst durch den EMA 50 auf Wochenbasis bei 21,66 Euro beschränkt, im Erfolgsfall könnte ein neuerlicher Test der Jahreshochs von 23,12 Euro anstehen.

