Karriere Kick baut Firmenhausboot für Veranstaltungen der besonderen Art (FOTO)

Berlin (ots) - Die Eventagentur Kivent GmbH, mit Sitz in Berlin, lässt aktuell

ein eigenes Firmenhausboot bauen. Wie die Geschäftsführung mitteilte, sollen den

Kunden der Agentur hier in Zukunft exklusive Veranstaltungen an besonderen Orten

geboten werden. So möchte die Agentur kreative Begegnungen ermöglichen, um

gemeinsam an Prozessen zur Neugestaltung der Berufsorientierung in Deutschland

zu arbeiten.



Gründer und Geschäftsführer Johannes Kirsch: "In Zeiten des Fachkräftemangels

versuchen Unternehmen Jahr für Jahr aufs Neue, Schulabgänger für

Ausbildungsberufe zu begeistern. Der Karriere Kick, unser innovatives

Messekonzept, macht es möglich, den Fachkräftemangel nachhaltig zu lösen und die

regionale Wirtschaft zu stärken. Unsere Erfolgsgeschichte ist unglaublich. Um in

Zukunft einen noch besseren Austausch mit unseren Kunden zu ermöglichen, haben

wir uns nun nach gründlicher Überlegung dazu entschlossen, ein eigenes

Firmenhausboot bauen zu lassen. Es soll nicht nur den Raum für schöne Momente

und gemeinsame Erlebnisse schaffen, sondern auch dazu beitragen, das Thema

Berufsorientierung gemeinsam mit unseren Kunden und Interessenten in kreativer

Umgebung weiter zu revolutionieren."