CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.05.2023

Kursziel: 148,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter; Tim Kruse, CFA



Starker Jahresauftakt von einer guten Entwicklung in allen Segmenten getragen



CEWE hat heute über die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres berichtet, die unsere Erwartungen signifikant übertreffen konnte. Darüber hinaus bestätigte der Vorstand die zuvor ausgewiesene Guidance für 2023.



Q1-Bericht zeigt deutliches Umsatzplus ggü. Vorjahresquartal: Das Unternehmen verzeichnete mit einem Erlösniveau von 157,7 Mio. Euro und einer entsprechenden Steigerung von 13,5% yoy einen erfolgreichen Jahresauftakt. Mit Blick auf die Entwicklung in den einzelnen Segmenten wird deutlich, dass durch eine ggü. Q1/22 deutlich gestiegene Nachfrage im Fotofinishing (Anzahl Fotos in Q1/23: +9,9% yoy; Umsatz pro Foto: +1,3% yoy) sowie einer anhaltend dynamischen Entwicklung im Bereich des Kommerziellen Online-Drucks (22,6 Mio. Euro; +26,6% yoy) der Wachstumskurs fortgesetzt werden konnte. Der Fotofinishing Top Line-Zuwachs von 12,0% yoy resultierte u.E. neben den Volumeneffekten sowie Preisanpassungen auch aus der erhöhten Nachfrage nach Premium-Produkten.



EBIT mit 5,1 Mio. Euro deutlich über Vorjahr: Wie von uns antizipiert, konnte das EBIT von Q1/22 mit +3,0 Mio. Euro yoy erheblich übertroffen werden (Q1/23: 5,1 Mio. Euro). Das Ausmaß lag indes signifikant über unseren Erwartungen (2,3 Mio. Euro). Insbesondere resultiert dies aus dem starken Fotofinishing-EBIT, das auch über dem vom Unternehmen definierten Zielkorridor lag (5,2 Mio. Euro; ursprünglicher Zielkorridor: 3-4 Mio. Euro). Zudem trug das Segment KOD dank der verbesserten Kostenstruktur erstmalig im Q1 mit +0,4 Mio. Euro positiv zum Konzernergebnis bei (Q1/22: -0,3 Mio. Euro). Auf Konzernebene verzeichnete CEWE damit eine EBIT-Marge von 3,3%, die damit um 1,8 PP über Q1/22 liegt. Während sich die überproportional gestiegenen Materialkosten (Quote: 27,1%; +2,1 PP yoy) margenbelastend auswirkten, konnten verringerte Quoten im Personalaufwand (31,7%; -4,2 PP yoy) sowie bei den sbA (33,9%; -3,3 PP yoy) dies überkompensieren.



Stiftungskuratorium hat die Beschlussfähigkeit endgültig wiederhergestellt: Neben der sichtbar guten operativen Entwicklung werten wir insbesondere die Meldung hinsichtlich der weiteren Fortschritte bei Governance-Themen als zentralen Erfolg des Q1/23. Somit konnte durch die Ernennung des neuen Vorsitzenden (Helmut Hartig) die Beschlussfähigkeit des Stiftungskuratoriums vollständig wiederhergestellt werden.

Gesamtjahresausblick unverändert bestätigt: Im Rahmen des Q1-Berichts wurde erwartungsgemäß an der zuvor kommunizierten Guidance festgehalten, die für 2023 ein Erlösniveau zwischen 720 und 780 Mio. Euro sowie ein EBIT in einer Bandbreite zwischen 70 und 82 Mio. Euro in Aussicht stellt. Auf Basis der starken berichteten Zahlen haben wir unsere Prognosen für das laufende Geschäftsjahr angehoben und positionieren uns deutlich am oberen Ende des Guidance-Korridors (Umsatz: 773,6 Mio. Euro; EBIT: 79,5 Mio. Euro).

Fazit: Insgesamt blickt CEWE u.E. auf einen herausragenden Jahresauftakt. Die sowohl operativen als auch Governance bezogenen positiven Erfolgsmeldungen unterstreichen dies. Entsprechend bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem angehobenen Kursziel von 148,00 Euro (zuvor: 145,00 Euro).







