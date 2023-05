Wüst pocht weiter auf verlässliche Flüchtlingsfinanzierung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern will Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) weiter für eine nachhaltigere Finanzierung kämpfen. "Länder und Kommunen haben dasselbe Ziel: Es geht uns um Verlässlichkeit und Planbarkeit bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten", sagte er am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Daran werde in den kommenden Wochen und Monaten weiter gearbeitet.

"Bund und Länder tragen gemeinsam die Hauptlast der Aufgaben im Bereich Migration bei Aufnahme, Unterbringung, Integration, Beschulung und Betreuung", betonte Wüst. Zuvor hatte er sich mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels vom Mittwochabend ausgetauscht.