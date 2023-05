Klinische Phase-2-Studie von MindBio Therapeutics, der weltweit ersten Studie zur LSD-Mikrodosierung für Heimanwender bei Krebspatienten mit emotionaler Belastung, von der Ethikkommission befürwortet

- Eine klinische Phase-2-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit von Psychedelika (LSD)-Mikrodosierung und der Sinnzentrierten Psychotherapie bei Krebspatienten im Endstadium

- Eine von zwei klinischen Phase-2-Studien zur LSD-Mikrodosierung, die im Jahr 2023 durchgeführt werden

Vancouver (British Columbia), den 11. Mai 2023 / IRW-Press / – MindBio Therapeutics Corp (CSE: MBIO / ISIN: CA60256C1086); (das „Unternehmen“ oder „MindBio“) freut sich, den Erhalt der positiven Bewertung der Ethikkommission für eine randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte klinische Phase-2-Studie bei Krebspatienten im Endstadium unter Verwendung von mikrodosiertem Lysergsäurediethylamid (LSD) und der Sinnzentrierten Psychotherapie in einer weltweit ersten 6-wöchigen Studie zur Heimanwendung von LSD mit insgesamt 40 Teilnehmern bekanntzugeben.

Patienten mit solidem Tumor im Stadium IV und emotionaler Belastung werden in die Studie aufgenommen. Sinnzentrierte Psychotherapie ist eine gut etablierte psychotherapeutische Intervention bei Krebspatienten im Endstadium mit Symptomen von Angst und/oder Depressionen.

Krebspatienten entwickeln häufig anhaltende, klinisch signifikante Symptome einer psychischen Belastung. Bei Krebspatienten im Endstadium ist die Prävalenz von Depressionen, Angst und verminderter Lebensqualität hoch, wobei 40 Prozent die Kriterien für eine Stimmungsstörung erfüllen. MindBio konzentriert sich auf die Entwicklung gezielter Therapien, um diesen Bedarf bei Krebspatienten zu decken.

Solche Störungen können die Erfahrung eines Patienten am Lebensende erheblich beeinflussen und zu einem Gefühl des Bedeutungs- und Hoffnungsverlusts oder dem Wunsch nach einem beschleunigten Tod (auch als „existenzielle Not“ bezeichnet) beitragen, was als eines der schwierigsten Probleme in der Palliativmedizin angesehen wird. Darüber hinaus wurden Depressionen und Angstzustände in dieser Population mit einer verminderten Therapietreue, längeren Krankenhausaufenthalten, verminderter Lebensqualität und erhöhter Suizidalität in Verbindung gebracht. Depressionen selbst sind ein unabhängiger Risikofaktor für einen vorzeitigen Tod bei Krebspatienten.