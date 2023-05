„Die Einführung hochwertiger, digitaler Mode in virtuelle Welten und in Echtzeit ist komplex und kann eine kreative Barriere für digitale Modeschaffende darstellen". Es ist spannend zu sehen, wie die Lösungen von CLO Virtual Fashion mit Unreal Engine zusammenwirken und Designern aus verschiedenen Branchen dabei helfen, lebensnahe digitale Modekleidung herzustellen", sagte Kim Libreri, Chief Technology Officer bei Epic Games.

CLO Virtual Fashion möchte integrierte Workflows für 3D-Designer, Charakterdesigner, Animatoren und Modeexperten gleichermaßen leichter zugänglich machen — mit dem Ergebnis, dass Spiele und Metaverse-Plattformen realitätsgetreue Bekleidungsoptionen bieten und den Wert digitaler Kleidungsstücke in der Branche maximieren.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass die digitale Kleidung eine wichtige Rolle in der Zukunft der digitalen Unterhaltung und der Metaverse-Plattformen spielen wird", sagte Simon Kim, CEO von CLO Virtual Fashion. „Wir arbeiten auf eine Zukunft hin, in der wir uns die Digitalisierung von allem vorstellen, die Verschmelzung der Mode mit der Unterhaltung und dem Metaverse." Unsere Visionen sind aufeinander abgestimmt und wir setzen uns dafür ein, die Zukunft zu gestalten, die wir uns vorstellen".

NEW YORK, 11. Mai 2023 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Bekleidungslösungen und Developer of CLO und Marvelous Designer, und Epic Games, der Entwickler von Unreal Engine, gaben heute bekannt, dass die Unternehmen Anteile untereinander erworben haben.

CLO Virtual Fashion und Epic Games, investieren gemeinsam in die Zukunft der digitalen Mode

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer