Erlebt die PV Branche in Deutschland und Europa ein Comeback? / Werden PV Module wieder vermehrt von heimischen Herstellern gefertigt ? (FOTO)

Singen (ots) - Schlüsselfertige Extrusionslinie für Verkapselungsfolie für

PV-Module



Hochwertige Folie für Verkapselungszwecke gefragt



BREYERs Extrusionssystem "CellProtect" ermöglicht die Herstellung von EVA- und

POE-Verkapselungsfolien mit geringem Schrumpf bei hoher

Produktionsgeschwindigkeit.





Ein weiterer Vorteil - kein energieaufwendiges Tempern und keineZwischenschichtfolie- machen die Produktion wirtschaftlich und energiesparendPhotovoltaik (PV)-Systeme werden verwendet, um Sonnenlicht in Elektrizitätumzuwandeln. Energie wird auch weiterhin ein Katalysator für das weltweiteWirtschaftswachstum und den Wohlstand sein, und die Kraft der Sonne steht imMittelpunkt der Revolution bei den erneuerbaren Energien. Dem weltweitenPV-Markt wird in den nächsten Jahren ein beträchtliches Wachstum vorausgesagt.In gleicher Weise steigt die Nachfrage nach Verkapselungsmaterial. Allerdingsgibt es eine physikalische Beschränkung in Bezug auf dieProduktionsgeschwindigkeit. Verkapselungsfolien, die auf regulärenExtrusionsanlagen hergestellt werden, schrumpfen naturgemäß, was sich nicht nurauf den Laminierungsprozess auswirkt, sondern auch zu zerstörten Wafern unddamit zu Abfall und erhöhten Produktionskosten führen kann.Insbesondere wenn solche regulären Anlagen mit erhöhtem Ausstoss betriebenwerden, um die hohe Marktnachfrage zu bedienen, wird der Schrumpf sehr hoch. DieFolge ist, dass die Hersteller von PV-Modulen mit einer höheren Ausschussratekonfrontiert sind. Da die herkömmlichen Extrusionsanlagen mit Kalandern oderGießwalzen auf eine bestimmte Geschwindigkeit/Ausstoßleistung begrenzt sind,bietet BREYER mit der CellProtect- Anlage ein rentables System für dieProduktion von EVA- und POE-Folien und anderen klebrigen Materialien.Eine qualitativ hochwertige und schrumpfarme Folie ermöglicht einenreibungslosen und schnellen Laminierprozess. Je mehr Schrumpf eine Folie hat,desto sorgfältiger muss der Aufwärmprozess kontrolliert werden und desto längerkann die Laminierzeit sein.Mit dem von BREYER CellProtect entwickelten Extrusionsverfahren ist es erstmalsmöglich, sowohl EVA- als auch POE-Folien mit hoher Geschwindigkeit zuextrudieren, indem der Schrumpf niedrig gehalten wird. Das Verfahren vermeidetvon vornherein Spannungen in der Folie. Nachtemperanlagen sind daher nichterforderlich. Auf diese Weise verbraucht die Anlage auch weniger Energie.Für die Hersteller von Verkapselungsfolien bedeutet der Einsatz der neuenTechnologie eine höhere Rentabilität, da der Ausstoß viel höher ist. Für dieModulhersteller, die eine solche Niederspannungsfolie verwenden, bedeutet dies,