Weiter Streit in der Ampel-Koalition über Cosco-Beteiligung

(aktualisierte Fassung)



BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Trotz der Zustimmung der Bundesregierung zum Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco bei einem Hamburger Container-Terminal hält der Streit über den Deal in Ampelkoalition an. Sowohl aus der Grünen- als auch aus der FDP-Bundestagsfraktion kamen am Donnerstag Stimmen, die eine Minderheitsbeteiligung von Cosco Shipping Ports Ltd (CSPL) am Terminal Tollerort (CTT) weiter für falsch halten. Die Wirtschaft zeigte sich derweil erleichtert über das Ja der Bundesregierung vom Mittwochabend zu einer Cosco-Beteiligung von maximal 24,99 Prozent.

"Es war falsch, es ist falsch und es bleibt falsch", klagte der Grünen-Wirtschaftspolitiker Felix Banaszak im "Handelsblatt". Es sei ein Fehler, dass Kanzler Olaf Scholz (SPD) ein neues Investitionsprüfungsverfahren verhindere. Beim Bundeskanzler vermenge sich "falsch verstandener Hamburger Lokalpatriotismus mit einer Außenwirtschaftspolitik, die aus den fatalen Fehlern im Umgang mit Russland nichts gelernt habe", sagte Banaszak. Scholz war vor seinem Wechsel nach Berlin Hamburgs Bürgermeister.