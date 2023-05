German International School of Silicon Valley wird für innovatives KI-Projekt mit hochdotiertem Preis der Deutschen Industrie- und Handelskammer (IHK) ausgezeichnet

MOUNTAIN VIEW und SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 11. Mai 2023 / Die German International School of Silicon Valley (GISSV) wurde im Rahmen des von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (IHK) ausgeschriebenen Auslandsschulwettbewerbs „Schüler bauen weltweit Brücken“ zum Sieger gekürt. Die GISSV hat den mit 60.000 Euro dotierten Hauptpreis für ein innovatives Projekt erhalten, bei dem interdisziplinäre Startup-Lösungen für reale Probleme mit Hilfe künstlicher Intelligenz entwickelt wurden. Am Wettbewerb nahmen mehrere Deutsche Auslandsschulen in aller Welt teil. Den zweiten Platz errang die Christliche Deutsche Schule Chiang Mai in Thailand und über den dritten Platz kann sich das Instituto Ballester Deutsche Schule in Argentinien freuen.