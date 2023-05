CGTN CCIGTN Head-of-state-Diplomatie läutet florierende Beziehungen zwischen China und Zentralasien ein

Peking (ots/PRNewswire) - Seit China diplomatische Beziehungen zu fünf

zentralasiatischen Ländern vor 31 Jahren aufgebaut hat, haben regionale

Austauschmaßnahmen und Zusammenarbeit in strategischen, wirtschaftlichen und

sicherheitsrelevanten Bereichen immer größere Fortschritte gemacht.



Es wird erwartet, dass die engeren Verbindungen in der nächsten Woche einen

neuen Höhepunkt erreichen werden, wenn der erste China-Zentralasien-Gipfel in

der nordwestlichen chinesischen Provinz Xi'an, Shaanxi, einer Stadt, die als

Ausgangspunkt der alten Seidenstraße bekannt ist, die durch Zentralasien nach

Europa ging. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird den Gipfel ausrichten, an

dem laut dem chinesischen Aussendepartement Staatsführer aus Kasachstan,

Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan teilnehmen werden.