Frankfurt / Düsseldorf (ots) - Fachexperten von BSI, BOSCH, VOITH, VDE fassenAnforderungen und Maßnahmen zusammen und fordern alle Hersteller auf zeitnah zuhandelnDas Interesse war erheblich unter den Teilnehmern der siebten CYBICS-Konferenz(https://www.cybics.de/) zu den Herausforderungen der IT-Sicherheit.IT-Verantwortliche, CIOs, IT-Experten und weitere Fach-und Führungskräfte trafensich im Frankfurter House of Logistics and Mobility (HOLM) zur erstenFachkonferenz zum Cyber Resilience Act der EU-Kommission. Unter dem Titel"Compliance, Sicherheit und Best Practices: der Cyber Resilience Act"referierten führende IT-Vordenker über die verschiedenen Aspekte, die in Zukunftauf Hersteller, Importeure und auch Nutzer von IT-Geräten mit Netzwerkzugangzukommen werden. Eine gemeinsame Podiumsdiskussion zeigte, wie vielschichtig derBedarf nach Antworten in der Industrie ist: "Der Cyber Resilience Act ist einParadigmenwechsel für die gesetzlichen Anforderungen der Produkt Cybersicherheitund lässt der Industrie nur wenig Zeit für die Umsetzung. Statt den Anwenderneinen wesentlichen Teil der Verantwortung zu überlassen, sind nun die Herstelleroder Importeure in der Pflicht, für Produkt Cybersicherheit zu sorgen. Mit demKonferenzprogramm konnten wir eine wesentliche Hilfestellung geben, dieHerausforderung zu verstehen und auch Leitlinien zu geben, wie alle Stakeholderin Zukunft profitieren können und die Wertschöpfungskette rund um IT-Anlagensicher abgebildet werden kann", sagt CYBICS-Speaker Jan Wendenburg, CEO desCybersecurity-Unternehmens ONEKEY.CRA stellt Weichen für die ZukunftDie CYBICS Sprecher beleuchteten das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven.Nach einer Einführung und internationalen Einordnung sprachen unter anderem einIT-Rechtsexperte, ein Vertreter des Bundesamtes für Sicherheit in derInformationstechnik (BSI), Unternehmensvertreter von BOSCH und VOITH und einSprecher von CERT@VDE, dem Zertifizierungsorgan im Verband der ElektrotechnikElektronik Informationstechnik. Zusammenfassend wurde festgestellt, dass der CRAdie Weichen für die kommenden Jahrzehnte in der Sicherheit von IT-Anlagen stellt- von Kleingeräten bis hin zu industriellen Steuerungssystemen in derProduktion. Die Industrie muss sich frühzeitig vorbereiten, um nicht in dieFalle von Strafzahlungen bei Verstößen zu laufen. Das zentrale Thema derKonferenz war die Produkt Cybersicherheit von IoT/ICS/OT aus regulatorischerSicht: "Es war enorm hilfreich, anhand von Best Practices zu sehen, wie der CRAauch durchaus in der Branche zum Vorteil genutzt werden kann. Die beeindruckendeLive Hacking Session hat dabei aufgezeigt, wie hoch das Risiko aktuell