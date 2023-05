Invivoscribe gibt IVDR-Zulassung des LeukoStrat-CDx-FLT3-Mutationstests bekannt

SAN DIEGO, 11. Mai 2023 /PRNewswire/-- „Wir freuen uns, heute bekannt geben zu können, dass der LeukoStrat CDx FLT3 -Mutationstest von Invivoscribe von BSI (Niederlande) und EMA als Klasse-C-CDx-Test zugelassen wurde, der die strengen neuen IVDR-Anforderungen (Verordnung (EU) 2017/746) erfüllt. Invivoscribe ist eines der ersten Unternehmen der Welt, das eine IVDR-Zulassung für einen CDx-Test erhalten hat. „Die IVDR besteht aus einer Reihe von Verordnungen, die am 26. Mai 2022 in Kraft getreten sind und von der Europäischen Union (EU) eingeführt wurden, um die Sicherheit, Rückverfolgbarkeit, Qualität und Leistung von In-vitro-Diagnostika (IVD) zu gewährleisten", so Jason Gerhold, Global Director of Regulatory, Quality and Clinical Affairs bei Invivoscribe.