GIGABYTE wird 2023 mit Red Dot Design Awards für mehrere Produktlinien ausgezeichnet

GIGABYTE bietet auch erstklassige Produkte der Unterhaltungsindustriemit erstklassiger Handwerkskunst und ästhetischem Design. Diese Bemühungen spiegeln sich in der diesjährigen Red-Dot-Leistung des Unternehmens wider. Die neuesten AORUS- und AERO-Notebooks mit Gaming-Fokus von GIGABYTE haben überwältigende Anerkennung erhalten. Die Modelle AORUS 17X/15X, 17/15 und AERO 16/14 OLED 2023 faszinieren mit außergewöhnlicher Leistung, unterstützt durch Intels Prozessoren der 13. Generation und der NVIDIA-Serie GeForce RTX 40er Laptop-GPUs, alles in einem schlankeren und leichterem Paket für verbesserte Portabilität. Das AERO Display mit bis zu 4K+ OLED HDR mit perfekter Farbgenauigkeit ist auch für kreative Profis besonders attraktiv. Darüber hinaus überzeugt der M32U Arm Edition Gaming-Monitor von GIGABYTE auch durch seine einzigartige Anpassungsfähigkeit an verschiedene Setups, sein einfach zu installierendes Design und seine ergonomischen Vorteile.

Dieses Jahr ist das vierte Jahr in Folge, in dem Mainboards und Laptops von GIGABYTE die begehrte Auszeichnung erhalten haben. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, die Bedürfnisse der Verbraucher in den Mittelpunkt seines Designkonzepts zu stellen, und wird weiterhin die Grenzen des Machbaren ausloten, um dem Markt noch mehr atemberaubende Produkte zu bieten. Weitere Informationen über die Preisträger erhalten Sie auf: https://bit.ly/GIGABYTE_Design

