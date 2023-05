EU-Vorzeigeprojekt Stanz im Mürztal Die Energie geht vom Volk aus!

Wien/Graz (ots) - Wenn Bürger:innen sich zusammentun. Und ihre eigene grüne

Energie produzieren. Und diese untereinander handeln. Dann gibt's Bier gegen

Kilowatt.



Die Gemeinde Stanz im Mürztal zeigt vor, was noch niemand in Europa umgesetzt

hat. Im Rahmen des "European Smart Villages Observatory Meetings" am 11. Mai in

Graz wurde das Projekt "Stanz Token" der europäischen Öffentlichkeit als ein

Leuchtturmprojekt der EU-Kommission vorgestellt.