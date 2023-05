PAN GLOBAL sichert sich den Oberflächenzugang zur Exploration eines 680 Hektar großen Gebiets westlich der Kupfer-Zinn-Entdeckung LA ROMANA beim ESCACENA-Projekt in Spanien

TSXV: PGZ OTCQB: PGZFF

Unmittelbarer Beginn der Explorationsarbeiten in Romana West , einschließlich geophysikalischer Bodenuntersuchungen und eines ersten Bohrprogramms mit 25-30 Bohrungen

, einschließlich geophysikalischer Bodenuntersuchungen und eines ersten Bohrprogramms mit 25-30 Bohrungen Potenzial, die derzeitige Streckenlänge von 1.200 m der Mineralisierung La Romana um weitere 800- 1.000 m nach Westen zu erweitern

der Mineralisierung La Romana um weitere 800- nach Westen zu erweitern Die Vereinbarung über den Zugang zur Oberfläche ermöglicht auch die Exploration von drei weiteren, noch nicht getesteten Zielen: Barbacena, El Pozo und Romana North

VANCOUVER, BC, 11. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) freut sich bekannt zu geben, dass eine Oberflächenzugangsvereinbarung getroffen wurde erreicht und macht den Weg frei für den sofortigen Beginn der Exploration und Bohrung im Zielgebiet Romana West. Das Zielgebiet Romana West liegt im Streichen der Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung La Romana beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Escacena („Escacena") im iberischen Pyritgürtel in Südspanien. Das Abkommen ermöglicht auch den Zugang zu mehreren anderen großen, noch nicht erprobten Schwerkraft- und heliborne-elektromagnetischen (HEM) Zielen innerhalb von Escacena.

„Dieses Zugangsabkommen ist ein bedeutender Durchbruch in einem weitgehend unerforschten Teil von Escacena und ermöglicht den sofortigen Beginn von Explorationsarbeiten auf der potenziellen oberflächennahen Fortsetzung der Kupfer-Zinn-Silber-Mineralisierung La Romana im Zielgebiet Romana West", sagte Tim Moody, President und CEO von Pan Global. „Der Zugang zu Romana West knüpft an die starken Beziehungen an, die wir bereits mit den örtlichen Gemeinden aufgebaut und entwickelt haben. Die Zugangsvereinbarung ermöglicht auch den Beginn der Exploration mehrerer anderer überzeugender Schwerkraft- und HEM-Ziele bei Escacena, die noch nicht erprobt wurden. Pan Global wird die geochemischen Probenahmen und die geophysikalischen Bodenuntersuchungen in diesem Gebiet ausweiten und einen Bohrplan für das Ziel Romana West durchführen, der weitere 800-1.000 Meter entlang des Streichens westlich der Kupfer-Zinn-Silber-Mineralisierung La Romana erprobt."