Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Dahua Technology, ein weltweit führender

videobasierter Anbieter von intelligenten IoT-Lösungen und -Dienstleistungen,

hat vor kurzem seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht 2022

veröffentlicht, der die Maßnahmen von Dahua für eine nachhaltige Entwicklung und

die kontinuierlichen Bemühungen um den Aufbau einer grüneren und sichereren

digitalen Welt aufzeigt.



Transparentes ESG Management





Mit einer umfassenden ESG-Managementstruktur hält Dahua durch transparentes ESGManagement aktiv seine soziale Verantwortung des Unternehmens ein. Es integriertkontinuierlich die ESG-Philosophien von Dahua in das Business Management,verbessert die ESG-Managementfähigkeiten des Unternehmens umfassend und fördertseine nachhaltige Entwicklung.Nachhaltigkeit fördern und Biodiversität schützenDahua setzt sich dafür ein, herausragende Technologien und Dienstleistungen injeder Ecke der Welt bereitzustellen und nutzt digitale Intelligenz, umNachhaltigkeit und Schutz der biologischen Vielfalt zu fördern. Dieintelligenten Überwachungslösungen von Dahua wurden unter anderem bei derwissenschaftlichen Erforschung der Flora und Fauna in der Antarktis, beim Schutzdes Feuchtgebiets-Ökosystems im Jangtse-Fluss und bei der Frühwarnung vorWaldbränden eingesetzt.Bauen Sie eine umweltfreundliche, kohlenstoffarme Community auf- Green ProductsDahua wendet saubere Technologie auf seine umweltfreundlichen und innovativenProdukte an, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Zum Beispiel: Der IntegratedSolar Panels mit PTZ/Mini PTZ Camera kann bis zu 350-500 kWh pro 10.000Einheiten sparen; die Smart Lighting Solution und die intelligente Klimaanlagereduzieren den Energieverbrauch um 20 % bzw. 30 %.- Green PackagingDie neuen nachhaltigen Verpackungen von Dahua wurden aus umweltfreundlichenMaterialien entwickelt, was seine Wiederverwendungsrate um 30 % erhöht.Kunststoffe in der Produktverpackung werden um 9 % reduziert, was auch 75 TonnenEinwegkunststoffe reduziert. Es verringert die Verwendung vonVerpackungsmaterialien um 40 % und verringert die Verwendung von Pappe um rund12,5 Tonnen pro 1 Millionen Produkte.- Grüner BetriebEine Green Product Management Platform wird verwendet, um den gesamtenProduktlebenszyklus abzudecken. Es wurden über 8.000 RoHS-Berichte aktualisiert(2022 insgesamt 30.000). Die Erfassungsrate der REACH-Meldungen für verschiedeneMaterialtypen erreichte 100 %.- Green ManufacturingDahua richtete ein spezielles Produktionsteam für Energieeinsparung, Reduzierungder Umweltverschmutzung und Effizienzsteigerung ein. Das verbesserte